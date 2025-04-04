Вторая азиатская страна заявила о готовности снизить пошлины на американские товары

Трамп: Руководство Вьетнама готово отменить пошлины в отношении товаров из США

Руководство Вьетнама заявило о готовности снизить пошлины на американские товары. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, азиатская страна готова отменить тарифы, если США пойдет на аналогичную меру.

«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — пояснил он.

Вьетнам стал уже второй страной, которая заявила о намерениях смягчить ограничения против товаров из США, чтобы не попасть под импортные пошлины Трампа. Ранее о планах снизить тарифы с 35 до 5 процентов заявила соседняя с ним Камбоджа.

Трамп обратился к инвесторам, которые прибывают в страну и вкладывают в ее экономику огромные средства, и пообещал, что продолжит работу, нацеленную на привлечение крупных зарубежных инвестиций. Свою экономическую политику он не изменит никогда, пообещал бизнесмен.