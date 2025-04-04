Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 4 апреля 2025Наука и техника

Выявлена неожиданная опасность сахарозаменителя

Nat Metab: Сукралоза усиливает чувство голода и нарушает работу кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Ученые из США выяснили, что популярный заменитель сахара — сукралоза, известная как Splenda, может усиливать чувство голода. Когда участники исследования выпивали напиток с этим подсластителем, в их мозге активировалась зона, связанная с аппетитом — гипоталамус. В отличие от сахара, сукралоза не давала организму сигнал о поступлении калорий, и мозг «включал» голод. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

В исследовании участвовали 75 человек. В разные дни они пили воду, напиток с сахаром или напиток с сукралозой — все они имели одинаковый вкус, чтобы участники не знали, что именно пьют. После каждого приема ученые делали МРТ мозга и измеряли уровень глюкозы в крови.

После сахара уровень глюкозы повышался, гормоны сигнализировали о насыщении, и активность гипоталамуса снижалась. А после сукралозы организм не получал калорий, уровень глюкозы оставался прежним, а гипоталамус — наоборот — активизировался. Люди чувствовали себя более голодными, особенно участники с избыточным весом.

Сукралоза слаще сахара в сотни раз, но почти не содержит калорий. Ученые считают, что это может сбивать организм с толку: сладкий вкус есть, а энергии — нет. Со временем это может изменить работу мозга и усилить тягу к еде.

Ранее считалось, что подобные заменители сахара безопасны. Но новые исследования показали тревожные эффекты: сукралоза способна нарушать работу микрофлоры кишечника, снижая долю полезных бактерий и усиливая воспалительные процессы. Кроме того, в лабораторных условиях она вызывала повреждение ДНК — речь идет о разрывах цепей, которые могут приводить к мутациям и сбоям в работе клеток.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа в ближайшие дни

    Третья страна ЕАЭС захотела сотрудничать с ЕС

    Депутат Рады назвал условие спасения Украины

    В российской отрасли пожаловались на качество образования в главном вузе

    Американские власти указали на ошибку Европы по отношению к России

    Доктор Мясников призвал бежать от врача после одного предложения

    Производителя Lada заподозрили в скрытом сокращении производства

    Предсказано удорожание iPhone на треть

    Двух российских таможенников осудили на сроки до семи лет за коррупцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше