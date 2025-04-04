Зеленский заявил о подготовке инфраструктуры для размещения «миротворцев» на Украине

Зеленский: Понимание размещения иностранных войск на Украине будет через месяц

Понимание инфраструктуры размещения иностранного контингента на Украине наступит примерно через месяц. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

Как указал украинский лидер, стороны обсуждают присутствие «миротворцев» на земле, в небе и в море, а также противовоздушную оборону (ПВО) и «некоторые еще деликатные вещи».

«Думаю, нам нужен где-то месяц, считаем, что не дольше, и мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры», — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Франция и Британия будут первыми, кто отправит войска на Украину.