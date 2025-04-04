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23:28, 4 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке инфраструктуры для размещения «миротворцев» на Украине

Зеленский: Понимание размещения иностранных войск на Украине будет через месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Понимание инфраструктуры размещения иностранного контингента на Украине наступит примерно через месяц. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает издание «Общественное».

Как указал украинский лидер, стороны обсуждают присутствие «миротворцев» на земле, в небе и в море, а также противовоздушную оборону (ПВО) и «некоторые еще деликатные вещи».

«Думаю, нам нужен где-то месяц, считаем, что не дольше, и мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры», — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Франция и Британия будут первыми, кто отправит войска на Украину.

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