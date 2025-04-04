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21:44, 4 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

Зеленский: США близки к решениям о прекращении огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что США близки к решениям о прекращении огня. Трансляцию вел телеканал «Общественное» на YouTube.

По словам политика, у него есть информация, что в ближайшее время Вашингтон ужесточит санкционное давление на Москву, чтобы приблизить соглашение о перемирии.

Зеленский также напомнил, что в Киеве состоялись встречи с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Обсуждали присутствие на суше, в воздухе и на море, а также противовоздушную оборону, уточнил глава государства.

Ранее Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. Украинский лидер подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

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