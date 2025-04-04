Жена телеведущего Диброва похвасталась фигурой в леопардовом бикини

Жена телеведущего Диброва Полина похвасталась фигурой в леопардовом бикини

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель предстала в леопардовом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с завязками, обернутыми вокруг шеи. Звезда собрала волосы и надела черную бейсболку. Свой образ она завершила солнцезащитными очками.

Ранее жена Диброва в купальнике поплавала на сапе. Манекенщица разместила снимок в черном плавательном изделии на широких бретелях.