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06:29, 4 апреля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала об обещании ВСУ раздать украинские паспорта

РИА Новости: ВСУ обещали жителям села Казачья Локня выдать украинские паспорта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали жителям села Казачья Локня в Курской области выдать украинские паспорта. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.

«Когда приезжали у нас люди украинские рангом повыше, собирали людей и говорили, что будут выдавать паспорта, так как мы теперь являемся территорией Украины», — рассказала жительница.

По ее словам, украинские военные отвергали возможность эвакуации в Курск и заявляли, что местные жители смогут уехать только на Украину.

Ранее жительница Суджи рассказала, что бойцы ВСУ предлагали жителям подконтрольных им районов Курской области эвакуироваться на Украину.

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