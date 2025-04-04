РИА Новости: ВСУ обещали жителям села Казачья Локня выдать украинские паспорта

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали жителям села Казачья Локня в Курской области выдать украинские паспорта. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости.

«Когда приезжали у нас люди украинские рангом повыше, собирали людей и говорили, что будут выдавать паспорта, так как мы теперь являемся территорией Украины», — рассказала жительница.

По ее словам, украинские военные отвергали возможность эвакуации в Курск и заявляли, что местные жители смогут уехать только на Украину.

Ранее жительница Суджи рассказала, что бойцы ВСУ предлагали жителям подконтрольных им районов Курской области эвакуироваться на Украину.