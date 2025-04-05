В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в России по выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в российских регионах продажу алкоголя по выходным. О пользе такого решения он рассказал в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что в ряде регионов уже введены ограничения на продажу спиртных напитков в будние дни. По его словам, такая практика показала эффективность и не вызвала «алкогольный протест».

«Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — сказал Хамзаев.

Ранее в Вологодской области захотели запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. До этого в регионе ограничили продажу алкоголя до двух часов в день.