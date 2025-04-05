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22:47, 5 апреля 2025Россия

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в России по выходным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Scott Warman / Unsplash

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в российских регионах продажу алкоголя по выходным. О пользе такого решения он рассказал в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что в ряде регионов уже введены ограничения на продажу спиртных напитков в будние дни. По его словам, такая практика показала эффективность и не вызвала «алкогольный протест».

«Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — сказал Хамзаев.

Ранее в Вологодской области захотели запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. До этого в регионе ограничили продажу алкоголя до двух часов в день.

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