Военный эксперт назвал вероятную глубину бункера Зеленского

Военный эксперт Дандыкин: Бункер Зеленского находится на глубине около 40 метров

Бункер украинского президента Владимира Зеленского может находиться на глубине около 40 метров, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет News.ru.

По мнению специалиста, такое сооружение не способно защитить от удара ракетами «Кинжал» и «Орешник». Дандыкин объяснил, что все бункеры Зеленского еще советской постройки, закладывались с учетом ядерной войны.

«Там должна быть система вентиляции, все очень серьезно. Метров 40, можно сказать и так», — назвал он вероятную глубину убежища. Эксперт предположил, что объект может располагаться в горах, например в Карпатах. По его словам, там должны быть запасные командные пункты и все необходимое для выживания.

Ранее стало известно, что главный бункер Зеленского находится в Киеве — вход в него расположен под зданием офиса (администрации) президента на Банковой улице и соединен ходами с парламентом и правительством. Еще один бункер нашли под зданием бывшего завода «Арсенал».