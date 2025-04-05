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17:25, 5 апреля 2025Бывший СССР

Четверых французов задержали при попытке попасть на территорию Байконура

Shot: Граждан Франции задержали при попытке проникнуть на территорию Байконура
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Четверых граждан Франции задержали при попытке проникнуть на территорию космодрома Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам французов, они просто хотели увидеть ракету-носитель «Энергия». Их заметили недалеко от платформы 112 «А» у неиспользуемого стенда динамических испытаний.

Это не первый подобный случай за последнее время, отмечает канал.

2 апреля на территории Байконура задержали троих граждан Испании и австралийца. Они хотели подобраться к советским космическим кораблям «Буран».

ЖЗЛ
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