Четверых французов задержали при попытке попасть на территорию Байконура

Shot: Граждан Франции задержали при попытке проникнуть на территорию Байконура

Четверых граждан Франции задержали при попытке проникнуть на территорию космодрома Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам французов, они просто хотели увидеть ракету-носитель «Энергия». Их заметили недалеко от платформы 112 «А» у неиспользуемого стенда динамических испытаний.

Это не первый подобный случай за последнее время, отмечает канал.

2 апреля на территории Байконура задержали троих граждан Испании и австралийца. Они хотели подобраться к советским космическим кораблям «Буран».