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00:20, 5 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил сделку Украины и США по недрам

Депутат Дубинский: Киев в сделке с США по недрам представят компании Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил сделку Украины и США по недрам.

Он напомнил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.

«Владимир Александрович, а после войны Украиной тоже они управлять будут? Или будет честный тендер среди бывших колоний?» — задался вопросом Дубинский.

Он также поинтересовался, на основании каких нормативных актов эти компании будут представлять государство Украина.

Ранее во Франции раскрыли условия сделки Украины и США по недрам. Отмечается, что новый проект соглашения включает в себя пункты о добыче ресурсов в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.

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