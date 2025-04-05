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15:36, 5 апреля 2025Экономика

Французские бизнесмены унизили Макрона

Филиппо: Макрона унизил отказ фирм Франции прекратить инвестировать в США
Кирилл Луцюк

Фото: Thibaud Moritz / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как его призыв к местному бизнесу не инвестировать в американскую экономику оказался неуслышанным. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что буквально через несколько часов после того, как Макрон обратился к предпринимателям, стало известно, что ряд французских фирм не намерены рвать отношений с рынком США.

После того как президент США объявил о введении пошлин на импорт товаров из Европейского союза, Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США. По его словам, так следует поступать до тех пор, пока ситуация с тарифным давлением не прояснится.

Кроме того, он считает, что Европейский союз должен быть готов к жестким ответным мерам против США. В частности, речь идет о введении пошлин на американские технологии и услуги.

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