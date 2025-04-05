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11:16, 5 апреля 2025Россия

Губернатор Гладков подвел итог массированной атаки ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: За сутки ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 12 районов Белгородской области. Итог массированной атаки по приграничному региону подвел губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

За минувшие сутки над регионом было сбито большое число беспилотников. Обломками некоторых из них повреждены строения и автомобили местных жителей.

Кроме того, в одном из районов дрон поразил легковой автомобиль, при этом пострадал родитель.

4 апреля ВСУ неоднократно атаковали Брянскую область. В результате одной из атак ранения получили сразу пять человек.

ЖЗЛ
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