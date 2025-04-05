Губернатор Гладков подвел итог массированной атаки ВСУ по российскому региону

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 12 районов Белгородской области. Итог массированной атаки по приграничному региону подвел губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
За минувшие сутки над регионом было сбито большое число беспилотников. Обломками некоторых из них повреждены строения и автомобили местных жителей.
Кроме того, в одном из районов дрон поразил легковой автомобиль, при этом пострадал родитель.
4 апреля ВСУ неоднократно атаковали Брянскую область. В результате одной из атак ранения получили сразу пять человек.