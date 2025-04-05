Губернатор Гладков подвел итог массированной атаки ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: За сутки ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 12 районов Белгородской области. Итог массированной атаки по приграничному региону подвел губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

За минувшие сутки над регионом было сбито большое число беспилотников. Обломками некоторых из них повреждены строения и автомобили местных жителей.

Кроме того, в одном из районов дрон поразил легковой автомобиль, при этом пострадал родитель.

4 апреля ВСУ неоднократно атаковали Брянскую область. В результате одной из атак ранения получили сразу пять человек.