Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:13, 5 апреля 2025Силовые структуры

Суд потребовал паспорт антитеррористической защищенности «Крокус Сити Холла»

Суд потребовал от «Крокуса» предъявить паспорт антитеррористической защищенности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Хорошевский суд Москвы потребовал от «Крокус интернэшнл» предоставить паспорт антитеррористической защищенности «Крокус Сити Холла» в рамках рассмотрения иска пострадавшего в результате теракта, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов судебного заседания, представитель компании пообещала, что принесет документ на следующее заседание. Тогда же судья намерен допросить истца, который не был признан потерпевшим по делу, но утверждает, что пострадал во время нападения.

Представитель истца заявил, что тот подозревает руководство MSM Group и «Крокус интернэшнл» в халатности, из-за которой не до конца была обеспечена безопасность мероприятия. В паспорте безопасности должно быть указано, кто и что должен был делать в случае теракта, а это поможет разобраться в ответственности ответчиков и том, как проходила эвакуация.

«В рамках нашего иска мы хотим установить, почему фактически ей занимались люди, которые работали в "Крокусе" в качестве подработки, в том числе несовершеннолетние», — объяснил юрист. Сам истец считает, что его права потребителя были нарушены необеспечением должного уровня охраны и просит суд взыскать с ответчиков миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

MSM Group и «Крокус интернэшнл» от комментариев отказались, однако с требованиями истца не согласны.

Ранее агентство со ссылкой на материалы суда сообщило, что сотрудники охраны концертного зала в момент нападения террористов не были вооружены, поскольку не имели права на ношение оружия.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о реакции стран на удар России по Кривому Рогу

    Кадыров рассказал о кровной клятве на могиле отца

    Суд потребовал паспорт антитеррористической защищенности «Крокус Сити Холла»

    ХАМАС опубликовало новое видео с израильскими заложниками

    Буданов назвал работу на победу главным признаком гражданина Украины

    Сафонов досрочно стал чемпионом Франции в составе ПСЖ

    Умер режиссер Семен Лосев

    Стало известно о возможном пожаре в библиотеке в центре Москвы

    В США начали расследование после массовой диагностики опухоли мозга у медсестер

    ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше