Суд потребовал паспорт антитеррористической защищенности «Крокус Сити Холла»

Суд потребовал от «Крокуса» предъявить паспорт антитеррористической защищенности

Хорошевский суд Москвы потребовал от «Крокус интернэшнл» предоставить паспорт антитеррористической защищенности «Крокус Сити Холла» в рамках рассмотрения иска пострадавшего в результате теракта, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов судебного заседания, представитель компании пообещала, что принесет документ на следующее заседание. Тогда же судья намерен допросить истца, который не был признан потерпевшим по делу, но утверждает, что пострадал во время нападения.

Представитель истца заявил, что тот подозревает руководство MSM Group и «Крокус интернэшнл» в халатности, из-за которой не до конца была обеспечена безопасность мероприятия. В паспорте безопасности должно быть указано, кто и что должен был делать в случае теракта, а это поможет разобраться в ответственности ответчиков и том, как проходила эвакуация.

«В рамках нашего иска мы хотим установить, почему фактически ей занимались люди, которые работали в "Крокусе" в качестве подработки, в том числе несовершеннолетние», — объяснил юрист. Сам истец считает, что его права потребителя были нарушены необеспечением должного уровня охраны и просит суд взыскать с ответчиков миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

MSM Group и «Крокус интернэшнл» от комментариев отказались, однако с требованиями истца не согласны.

Ранее агентство со ссылкой на материалы суда сообщило, что сотрудники охраны концертного зала в момент нападения террористов не были вооружены, поскольку не имели права на ношение оружия.