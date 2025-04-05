Киевлянка поссорилась с мужем и сдала его ТЦК

Жительница Киева сдала мужа ТЦК после семейной ссоры

Жительница Киева сдала мужа ТЦК (украинский аналог военкомата) после семейной ссоры. Об этом сообщает Life.ru, публикуя соответствующий ролик из соцсетей.

После того, как пара поругалась, киевлянка позвонила в ТЦК и раскрыла им местонахождение мужа.

Разговор с сотрудником ТЦК женщина записала на видео. Она указала контактные данные мужа, после чего запись обрывается.

Ранее стало известно о смерти гражданина Украины, задержанного сотрудниками ТЦК. «Очередной случай силовой мобилизации в Сухом Лимане закончился тем, что мужика пришлось откачивать», — сообщили одесские СМИ. Однако реанимировать мужчину так и не удалось.