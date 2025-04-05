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16:44, 5 апреля 2025Бывший СССР

Киевлянка поссорилась с мужем и сдала его ТЦК

Жительница Киева сдала мужа ТЦК после семейной ссоры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Жительница Киева сдала мужа ТЦК (украинский аналог военкомата) после семейной ссоры. Об этом сообщает Life.ru, публикуя соответствующий ролик из соцсетей.

После того, как пара поругалась, киевлянка позвонила в ТЦК и раскрыла им местонахождение мужа.

Разговор с сотрудником ТЦК женщина записала на видео. Она указала контактные данные мужа, после чего запись обрывается.

Ранее стало известно о смерти гражданина Украины, задержанного сотрудниками ТЦК. «Очередной случай силовой мобилизации в Сухом Лимане закончился тем, что мужика пришлось откачивать», — сообщили одесские СМИ. Однако реанимировать мужчину так и не удалось.

ЖЗЛ
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