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08:04, 5 апреля 2025Бывший СССР

ЕС продолжил поставки вооружения Киеву через Мукачево

Военный эксперт Киселев: ЕС продолжает поставки вооружения Киеву через Мукачево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Страны Европейского союза продолжают поставки Киеву вооружения и боеприпасов через Мукачево в Закарпатской области, заявил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные подполья. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в страну завозится очень много вооружения. «На узловой станции Мукачево на Закарпатье в последние две недели активно идут закрытые вагоны под охраной», — подчеркнул он.

Киселев добавил, что подступы к станции охраняют подразделения Нацгвардии Украины и территориальной обороны. Как уточнил специалист, кроме того, в пассажирских вагонах перемещаются большие группы военных, вероятно, это бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.

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