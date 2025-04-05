ЕС продолжил поставки вооружения Киеву через Мукачево

Военный эксперт Киселев: ЕС продолжает поставки вооружения Киеву через Мукачево

Страны Европейского союза продолжают поставки Киеву вооружения и боеприпасов через Мукачево в Закарпатской области, заявил военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на данные подполья. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в страну завозится очень много вооружения. «На узловой станции Мукачево на Закарпатье в последние две недели активно идут закрытые вагоны под охраной», — подчеркнул он.

Киселев добавил, что подступы к станции охраняют подразделения Нацгвардии Украины и территориальной обороны. Как уточнил специалист, кроме того, в пассажирских вагонах перемещаются большие группы военных, вероятно, это бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания хотят ускорить поставки оружия Украине перед возможным прекращением огня.