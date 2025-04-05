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12:36, 5 апреля 2025Силовые структуры

Корреспондентку «Медузы» оштрафовали

Суд в Москве оштрафовал корреспондентку «Медузы» Яппарову
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский суд признал виновной корреспондентку издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) Лилию Яппарову в административном правонарушении. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В инстанции указали, что журналистка «признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»)».

Решением суда Яппарова оштрафована на 15 тысяч рублей.

Ранее покинувший Россию известный журналист Леонид Парфенов заявил, что практически полностью отказался от чтения новостей, однако читает публикации «Медузы».

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