В Москве строительный кран упал рядом с детской площадкой

Строительный кран рухнул на бетономешалку у детской площадки в Москве

В Москве строительный кран рухнул в метре от детской и спортплощадки, на которых в этот момент находились люди. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел на Выборгской улице, дом 9/1. По данным издания, кран наехал на яму, затем под ним провалилась земля и стрела рухнула на бетономешалку, водитель которой покинул кабину за несколько минут до происшествия. Крановщик получил незначительные ушибы.

По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на стройку. Они отметили, что рабочие начали вбивать сваи, и от этого пошли трещины по соседним домам. Кроме того, стройка идет рядом с детской площадкой, на которой гуляют воспитанники местных частных детских садов.

В Туве упал строительный кран с рабочим внутри, спасатели деблокировали рабочего из кабины. Этот момент попал на видео.