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10:56, 5 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Механизм формирования зависимости от алкоголя объяснили

Терапевт Чистик: Зависимость от алкоголя формируется из-за изменений в мозге
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Зависимость от алкоголя формируется из-за изменений в мозге, рассказала терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Механизм формирования привыкания к спиртным напиткам она объяснила «Ленте.ру».

Врач указала, что алкоголь — это мощное психоактивное вещество, которое влияет на мозг, нарушая естественный синтез гормона дофамина и других нейромедиаторов. Из-за этого человек начинает испытывать удовольствие и эйфорию после того, как пьет спиртное.

Чистик подчеркнула, что по мере привыкания к алкоголю организм становится менее чувствительным к нему, что приводит к необходимости пить больше, чтобы достичь нужного эффекта. «При попытке отказаться от крепких напитков человек будет испытывать такие симптомы абстиненции, как дрожь и головная боль. Чтобы избавиться от них, он вновь употребит алкоголь. Таким образом и формируется замкнутый круг зависимости», — объяснила она.

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Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила об опасности безалкогольного пива и вина для некоторых людей. По ее словам, в первую очередь эти напитки противопоказаны детям и подросткам, так как негативно влияют на их психику.

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