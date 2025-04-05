«Мисс Европа-Косово» попыталась убежать от полиции и погибла

«Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских

Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полиции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

После отдыха в ночном клубе девушка села за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако ее остановили на контрольно-пропускном пункте. В связи с этим Эрдоган бросила автомобиль и попыталась скрыться от полицейских.

Девушка побежала по наземному переходу, но не удержалась и сорвалась на проезжую часть. В это время по переходу проезжал автомобиль. Модель получила травмы, несовместимые с жизнью, полиция расследует дело о гибели.

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