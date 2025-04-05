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21:14, 5 апреля 2025Из жизни

«Мисс Европа-Косово» попыталась убежать от полиции и погибла

«Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Onur Dogman / Globallookpress

Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полиции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

После отдыха в ночном клубе девушка села за руль в состоянии алкогольного опьянения, однако ее остановили на контрольно-пропускном пункте. В связи с этим Эрдоган бросила автомобиль и попыталась скрыться от полицейских.

Девушка побежала по наземному переходу, но не удержалась и сорвалась на проезжую часть. В это время по переходу проезжал автомобиль. Модель получила травмы, несовместимые с жизнью, полиция расследует дело о гибели.

Ранее в Австралии суд признал королеву красоты виновной в насилии над мужем, которое продолжалось девять лет. 49-летняя Кэтрин Изобел была признана самой красивой девушкой страны в 1999 году.

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