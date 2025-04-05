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16:44, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники взломали аккаунт геймера в Counter-Strike и нажились на 1,5 миллиона рублей

Геймер из Петербурга потерял в Counter-Strike 1,5 миллиона рублей
Мария Черкасова

Фото: Kyllian Santos / Shutterstock / Fotodom

Мошенники взломали игровой аккаунт 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мошенники забрали инвентарь на указанную сумму — в снаряжении игрока хранились «скины» (предметы, которые изменяют внешний вид оружия или снаряжения — прим.«Ленты.ру»). Молодой человек обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать желающих похудеть россиян, предлагая им приобрести препараты «Оземпик» и «Мунджаро», предназначенные для пациентов с сахарным диабетом, которые многие используют для снижения веса. Злоумышленники создают ресурсы, на которых размещают объявления о продаже данных препаратов без рецепта, получают деньги и исчезают.

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