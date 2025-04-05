Москвичей предупредили о непогоде

МЧС: В Москве ожидается метель и сильный ветер

В период с 2:00 ночи воскресенья, 6 апреля, до 9:00 утра понедельника, 7 апреля, в Москве ожидается снег, местами сильный, а также метель. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

В это время местами возможно усиление северо-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, гололедица на дорогах и установление временного снежного покрова.

Москвичам посоветовали быть осторожными на улице, а также при управлении автомобилем.

Сильный ветер ранее обрушился на Хакасию и Красноярский край. В Хакасии также ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. В Красноярском крае порывы ветра сносят крыши домов.

