На Украине обратились с призывом к Зеленскому

Подоляк: Зеленский должен выдвигаться на второй срок

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выдвигать свою кандидатуру и идти на второй срок. С таким призывом выступил глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Он глубоко внутри войны и понимает, как из нее выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — сказал он.

По его словам, Зеленский проводит «эффективную» внешнюю политику и способен консолидировать западную поддержку для восстановления страны.

Ранее Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на территории страны. По словам украинского лидера, уже есть ощутимый прогресс в данном вопросе и известны первые детали размещения контингента партнеров.