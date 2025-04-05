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21:11, 5 апреля 2025Бывший СССР

На Украине обратились с призывом к Зеленскому

Подоляк: Зеленский должен выдвигаться на второй срок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно выдвигать свою кандидатуру и идти на второй срок. С таким призывом выступил глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Он глубоко внутри войны и понимает, как из нее выходить. Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — сказал он.

По его словам, Зеленский проводит «эффективную» внешнюю политику и способен консолидировать западную поддержку для восстановления страны.

Ранее Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на территории страны. По словам украинского лидера, уже есть ощутимый прогресс в данном вопросе и известны первые детали размещения контингента партнеров.

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