Над российским регионом сбили несколько дронов

Над Курской областью уничтожили четыре украинских дрона

В небе над Курской областью сбили четыре украинских дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были обнаружены и уничтожены в период с 19:00 до 20:00 мск. Сбить вражеские беспилотники удалось при помощи средств противовоздушной обороны.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее два украинских беспилотника были сбиты над другим российским регионом — Брянской областью. Подробности о произошедшем не приводились.