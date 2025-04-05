Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 4 апреля 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько дронов

Над Курской областью уничтожили четыре украинских дрона
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Курской областью сбили четыре украинских дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были обнаружены и уничтожены в период с 19:00 до 20:00 мск. Сбить вражеские беспилотники удалось при помощи средств противовоздушной обороны.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее два украинских беспилотника были сбиты над другим российским регионом — Брянской областью. Подробности о произошедшем не приводились.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    В российском городе ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей

    Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

    Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

    Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бюстгальтере

    Александр Емельяненко выступил с обращением после отказа ног

    Военный эксперт объяснил отсутствие ракетных ударов по Зеленскому

    Россия подписала с Кубой соглашение о сотрудничестве

    Милонов рассказал о ранении на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше