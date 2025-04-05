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11:06, 5 апреля 2025Бывший СССР

Опубликовано видео с последствиями удара «Искандером» по Кривому Рогу

В сеть выложили видео с последствиями удара «Искандером» по Кривому Рогу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сеть выложили видео с последствиями удара «Искандером» по Кривому Рогу. Ролик опубликовала «Российская газета».

На кадрах видно столб дыма, вздымающийся посреди жилой застройки. «Так это был прилет», — сказал автор ролика. Удар был нанесен по ресторану «Магеллан», где украинские командиры совещались с иностранными военнослужащими, отмечает издание.

После удара по Кривому Рогу в России обвинили Киев в распространении недостоверной информации о случившемся. Перед этим на Украине заявили, что удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.

ЖЗЛ
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