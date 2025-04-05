Жительница Курской области рассказала, что боец ВСУ вырвал у нее зуб

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвал зуб у пенсионерки из села Мартыновка в Курской области. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

По ее словам, украинские военнослужащие заставили ее покинуть дом, после чего она отправилась в Суджу. «По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая», — пояснила собеседница агентства, добавив, что опасалась за свою жизнь.

Кроме того, солдаты запретили женщине рассказывать о произошедшем. При этом она отметила, что общалась с ними на украинском языке, однако это их не остановило.