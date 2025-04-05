Российский военный раскрыл положение ВСУ в зоне СВО

Военный Дандыкин: Самые ожесточенные бои сейчас идут под Курском и Белгородом

Самые ожесточенные бои сейчас идут на Курском приграничье и на Белгородском направлении, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Идут бои на всех направлениях. Где-то у нас продвижение больше, где-то меньше. Самые ожесточенные бои сейчас идут на Курском приграничье и на Белгородском направлении. Там ВСУ атакуют наши населенные пункты, при этом несут огромные потери. Техники у них уже мало осталось. Но людей им, судя по всему, подкинули на этих направлениях. Я думаю, что в ближайшее время зачистка закончится, и населенные пункты будут освобождены», — сообщил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что ВСУ вновь пробовали ударить по объектам Черноморского флота. Также он отметил, что, несмотря на озвученные договоренности, Украина бьет по российской энергетической структуре.

Я думаю, что скоро эти безобразия закончатся. Мы бьем по военным объектам, по складам, по местам сосредоточения противника. Оборонительная сторона — ВСУ несут большие потери, чем мы — наступающие. Это и мастерство наших бойцов, и их мужество Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Днем 4 апреля FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. После атаки у мирного населения оказалось нарушено электроснабжение.

В ночь на 4 апреля украинские войска ударили по энергообъекту в Тамбовской области. По данным Министерства обороны России, атака беспилотника ВСУ произошла в городе Котовск.