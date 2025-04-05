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13:05, 5 апреля 2025Бывший СССР

Появилось новое видео удара «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ

В сети появилось новое видео удара «Искандером» по ресторану «Магеллан»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В сети появилось новое видео удара «Искандером» по ресторану «Магеллан» с командирами ВСУ в Кривом Роге. Ролик опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть летящую ракету, которая попадает в цель и вызывает мощный взрыв. В это время в ресторане проходило совещание командиров ВСУ с иностранными военными.

После удара по Кривому Рогу в России обвинили Киев в распространении недостоверной информации о случившемся. Перед этим на Украине заявили, что удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.

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