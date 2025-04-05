Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 5 апреля 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 80 солдат и танк на белгородском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные на белгородском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов Сумской области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Якимкина, на белгородском направлении украинские военные потеряли до 80 военнослужащих и танк. Кроме того, солдаты ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Представитель Севера уточнил, что солдаты нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад и двух бригад теробороны в районах Краснополья, Малой Рыбицы и Миропольской Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ. Источник издания объяснил, что эти данные получили при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

    Метеоролог высказался об окончании заморозков в Москве

    Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении

    Раскрыта судьба грозившихся воевать с Россией украинцев

    Украинский пленный рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ

    Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

    Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

    Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в терпящую поражение армию Украины

    Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд с Гретцки

    Глава РФПИ завершил визит в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше