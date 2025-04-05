Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 80 солдат и танк на белгородском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные на белгородском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов Сумской области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Якимкина, на белгородском направлении украинские военные потеряли до 80 военнослужащих и танк. Кроме того, солдаты ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Представитель Севера уточнил, что солдаты нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад и двух бригад теробороны в районах Краснополья, Малой Рыбицы и Миропольской Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ. Источник издания объяснил, что эти данные получили при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы.

