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19:19, 5 апреля 2025Силовые структуры

Российские сотрудники ДПС подстроили нарушение водителем ПДД и оштрафовали его

Сотрудники ДПС из Новодвинска подстроили нарушение водителем ПДД
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российские сотрудники ДПС подстроили ситуацию, в которой водитель автомобиля нарушил правила ПДД, и оштрафовали его. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Новодвинске Архангельской области. Работники ДПС — 26-летний Максим Д. и 27-летний Владислав А. — заметили, что водитель машины спал в транспортном средстве около кафе на улице Декабристов. Они предположили, что мужчина пьян, и придумали план, как поймать его за рулем.

Правоохранители попросили знакомых разбудить россиянина и попросить его переставить машину, которая якобы мешала проезду. Как только мужчина проехал два метра, к нему подошли Максим и Владислав. Они исполнили свои прямые обязанности, выписали штраф, а также изъяли автомобиль.

О ситуации стало известно во время служебной проверки. Теперь в отношении сотрудников ДПС возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Подольске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, напавшего в феврале на сотрудника ДПС. Молодой человек обвиняется по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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