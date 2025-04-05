Рубио обсудил с главами МИД стран НАТО введенные США пошлины

Госсекретарь Рубио обсудил с главами МИД стран НАТО американские пошлины

Американский госсекретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран НАТО. Стороны обсудили введенные США пошлины, встреча прошла в товарищеской атмосфере, пишет РИА Новости.

Встреча проходит в Брюсселе 3 и 4 апреля. Министры подняли вопрос о пошлинах, когда должны были состояться обсуждения Украины.

«Настроение в комнате было товарищеским», — говорится в сообщении. Предположительно, США стремились сгладить напряженность по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп.