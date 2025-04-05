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00:37, 5 апреля 2025Россия

Российский сенатор оценил идею Германии отмечать юбилей Победы без России

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал странной идею ФРГ отмечать юбилей Победы без РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Память о русском воине-освободителе жива в веках, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал инициативу МИД Германии не приглашать представителей РФ на празднование победы во Второй мировой войне. «Странно, когда победу отмечают без победителя, но в этом вся современная Европа», — оценил идею российский политик.

По его словам, когда-то казалось, что сфальсифицировать итоги Второй мировой войны невозможно, «но сегодня оказалось, возможно все». Сенатор назвал ложь основой европейской политики. Он подчеркнул, что память о русском воине-освободителе жива в веках.

Ранее издание Berliner Zeitung (BZ) сообщило, что ФРГ не пригласила официальных представителей РФ и Белоруссии на мероприятия в честь разгрома Третьего рейха.

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