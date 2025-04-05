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17:06, 5 апреля 2025Мир

Северного соседа США захотели принять в Европейский союз

Экс-министр иностранных дел ФРГ Габриэль: Канаду надо принять в Евросоюз
Кирилл Луцюк

Фото: Rene Baker / Unsplash

Канаду нужно принять в Европейский союз. С таким призывом выступил бывший министр иностранных дел германии Зигмар Габриэль. Его процитировала газета Weser-Kurier.

По его словам, такое решение следует принять в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о необходимости сделать Канаду 51-м американским штатом.

Габриэль отметил, что Канада уже частично интегрирована в европейскую экономику, и кроме того, этот северный сосед США даже более европейское государство, чем некоторые из нынешних членов ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал присоединить Канаду и превратить ее в американский штат. Как отметил руководитель Белого дома, Соединенные Штаты больше не могут позволить себе и дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию». Кроме того, Трамп уверен, что, войдя в состав США, Канада могла бы избавиться от проблем с взаимным введением пошлин на товары.

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