Таксист в Москве довез двух женщин от аэропорта до гостиницы за 19 тысяч рублей

Полпредство Бурятии: Таксист довез женщин до отеля в Москве за 19 тысяч рублей

Столичный таксист довез двух женщин из Бурятии от аэропорта Домодедово до гостиницы на Проспекте Мира за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Полпредство Бурятии в Москве в своем Telegram-канале.

Уточняется, что волонтер и женщина, разыскивающая пропавшего сына, прибыли вместе в российскую столицу. Они взяли такси до отеля, но оно оказалось чересчур дорогим. Лишь после звонка в полицию водитель согласился снизить цену до пяти тысяч рублей.

Ранее в Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. На видео видно, как мужчина открывает заднюю дверь, хватает кричащую пассажирку и пытается вытащить на улицу.