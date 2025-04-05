Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 5 апреля 2025Россия

Таксист в Москве довез двух женщин от аэропорта до гостиницы за 19 тысяч рублей

Полпредство Бурятии: Таксист довез женщин до отеля в Москве за 19 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Столичный таксист довез двух женщин из Бурятии от аэропорта Домодедово до гостиницы на Проспекте Мира за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Полпредство Бурятии в Москве в своем Telegram-канале.

Уточняется, что волонтер и женщина, разыскивающая пропавшего сына, прибыли вместе в российскую столицу. Они взяли такси до отеля, но оно оказалось чересчур дорогим. Лишь после звонка в полицию водитель согласился снизить цену до пяти тысяч рублей.

Ранее в Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. На видео видно, как мужчина открывает заднюю дверь, хватает кричащую пассажирку и пытается вытащить на улицу.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

    Ягр отреагировал на повторение Овечкиным рекорда Гретцки

    Мошенники взломали аккаунт геймера в Counter-Strike и нажились на 1,5 миллиона рублей

    Киевлянка поссорилась с мужем и сдала его ТЦК

    Мужчина начал пить мочу и поделился опытом

    В России умер проживший семь лет на могиле хозяина кот Хатико

    Таксист в Москве довез двух женщин от аэропорта до гостиницы за 19 тысяч рублей

    Американские власти обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

    Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на Украине

    В расправе над 14-летней девочкой уличили двух братьев с психическими отклонениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше