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18:51, 5 апреля 2025Россия

Три человека пострадали в российском регионе в результате атаки ВСУ

Гладков: Дрон ВСУ атаковал село Березовка, ранены трое, включая подростка
Кирилл Луцюк

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Три мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Березовка Борисовского района Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его информации, дрон атаковал автомобиль. В результате 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

«Одного мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног доставляют в областную клиническую больницу. Второй мужчина, который также находится в тяжелом состоянии, был доставлен в Борисовскую ЦРБ», — также написал белгородский губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали 12 районов области. Было сбито большое число беспилотников. Из-за падения обломков оказались повреждены строения и автомобили местных жителей. До этого, 4 апреля, ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Удары были нанесены по населенным пунктам: Гордюшкин, Березовка, Масычево и Мокрая Орловка.

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