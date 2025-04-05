РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке

Офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам заявил, что украинские военные бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что при заходе в Авдеевку был штурм определенных позиций. Когда солдаты спустились в подвал, они обнаружили там тела гражданских.

Харам уточнил, что в подвал с мирными жителями украинские бойцы бросили гранату Ф-1, что определили по характерным признакам. На момент обнаружения тел смерть наступила не менее суток назад, когда Андреевка находилась под контролем ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска заняли населенный пункт Андреевка в ДНР. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».