Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:16, 5 апреля 2025Бывший СССР

Украинские военные забросали гранатами подвал с гражданскими

РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с гражданскими в Андреевке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам заявил, что украинские военные бросали гранаты в подвалы с гражданскими при отступлении из Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что при заходе в Авдеевку был штурм определенных позиций. Когда солдаты спустились в подвал, они обнаружили там тела гражданских.

Харам уточнил, что в подвал с мирными жителями украинские бойцы бросили гранату Ф-1, что определили по характерным признакам. На момент обнаружения тел смерть наступила не менее суток назад, когда Андреевка находилась под контролем ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска заняли населенный пункт Андреевка в ДНР. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

    Россиянам назвали главные условия высокой пенсии

    Украинские военные забросали гранатами подвал с гражданскими

    В российском регионе уничтожили не менее 10 украинских беспилотников

    Тарифные войны Трампа сравнили с крестовым походом против ЕС и описали роль России в нем

    Российский военный раскрыл положение ВСУ в зоне СВО

    Названа мертвая зона в Херсонской области

    Отправку украинцев на фронт назвали билетом в один конец

    Овечкин дал комментарий после 894-й забитой шайбы

    В России заявили об угрозе большой войны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше