Профессор Джеффри Сакс: США просчитались в своей политике по отношению к России

Американские власти просчитались в своей политике по отношению к России, думая, что Москва пойдет на уступки и не ответит на эскалационные шаги Запада, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Об этом пишут «Известия».

Он указал на желание администрации президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Киева и закончить конфликт. По мнению специалиста, тем самым Вашингтон хочет выйти из этой проигрышной ситуации, сохранив лицо.

Сакс уверен, что Соединенные Штаты намерены восстановить экономические и другие отношения с Россией.

Ранее Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине.