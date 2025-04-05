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01:31, 5 апреля 2025Мир

Американский профессор указал на просчет США в отношении России

Профессор Джеффри Сакс: США просчитались в своей политике по отношению к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Американские власти просчитались в своей политике по отношению к России, думая, что Москва пойдет на уступки и не ответит на эскалационные шаги Запада, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Об этом пишут «Известия».

Он указал на желание администрации президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Киева и закончить конфликт. По мнению специалиста, тем самым Вашингтон хочет выйти из этой проигрышной ситуации, сохранив лицо.

Сакс уверен, что Соединенные Штаты намерены восстановить экономические и другие отношения с Россией.

Ранее Сакс заявил, что европейские политики и, в частности, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход конфликта на Украине.

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