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22:53, 5 апреля 2025Путешествия

В Дубае сообщили о расследовании падения воздушного шара с российскими туристами

Полиция в Дубае расследует падение воздушного шара с туристами из России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jøn / Unsplash

В Дубае ведется расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были туристы, в том числе и из России. Об этом РИА Новости заявили в полиции Дубая.

«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», — приводит агентство заявление полиции.

Также подчеркивается, что в результате инцидента никто не погиб. Все травмы, полученные в результате случившегося, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно, что турфирма, организовавшая экскурсию на упавшем в Дубае воздушном шаре, пригрозила полицией россиянкам, которые обнародовали случившееся. По мнению компании Rayna Tours, это была всего лишь грубая посадка, которая может произойти из-за изменения ветра.

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