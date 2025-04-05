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21:56, 5 апреля 2025Мир

В Германии допустили возобновление поставок газа из России

Премьер Тюрингии Фогт счел возможным возобновление поставок газа из России в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фогт счел возможным возобновление поставок газа из России. На эту тему он высказался в интервью Berliner Zeitung.

При этом политик отметил, что возобновление поставок российского топлива возможно только после окончания украинского конфликта. Однако, по его словам, для завершения боевых действий необходимы серьезные дипломатические усилия.

Фогт подчеркнул, что Германия должна «отбросить свою наивность». «Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы», — заявил он.

Ранее стало известно, что Германия и Словакия хотели бы возобновления поставок российского газа. Ситуация с ценами ставит под вопрос полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей.

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