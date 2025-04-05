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23:57, 5 апреля 2025Силовые структуры

В Москве пьяный мужчина до смерти избил двухлетнего внука

В Москве пьяный дедушка до смерти избил своего двухлетнего внука
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве пьяный мужчина до смерти избил своего двухлетнего внука. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На улице Твардовского обнаружено тело малолетнего мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти. Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка 1974 года рождения», — указано в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Причины такого поступка мужчины неизвестны, ведется расследование.

Ранее в Брянске суд арестовал 36-летнего местного жителя, расчленившего 34-летнюю сожительницу. Он хранил части женщины в течение трех месяцев в холодильнике, а затем перенес на мусорную свалку.

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