В одной из стран Европы передумали хранить золото в США

The Daily Telegraph: Германия изучает вопрос о возврате из США своего золота

В Германии стали обсуждать вопрос о возврате из США золота, принадлежащего этой европейской стране. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, руководители консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которой предстоит возглавить следующее правительство ФРГ, обсуждают эту возможность, так как полагают, что США отныне нельзя считать надежным партнером. Речь идет о возврате 1200 тонн золота на 113 миллиардов евро. Это может быть одной из форм ответа на тарифное давление Вашингтона и его непредсказуемую политику.

Ранее немецкий политолог Александр Рар напомнил, что Германия доверила США 37 процентов своего золотого запаса, однако по мере деградации отношений двух стран увеличивается риск того, что ФРГ не сможет вернуть свои резервы. Перед этим с призывами вернуть германское золото из США выступал президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер.