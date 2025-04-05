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16:07, 5 апреля 2025Культура

В России предложили запретить въезд в страну некоторым зарубежным артистам

«Абзац»: Депутат Госдумы Драпеко предложила запретить въезд зарубежным артистам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Austin Neill / Unsplash

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила запретить въезд в страну некоторым зарубежным артистам. Об этом она высказалась в беседе с изданием «Абзац».

По ее словам, речь идет о музыкантах с дурной репутацией. «Нельзя пускать вражеских агитаторов», — заявила она, добавив, что эту задачу можно поручить Минцифры и Минкульту.

Ранее народный артист России Владимир Девятов заявил, что покинувшим Россию исполнителям следует покаяться, если они хотят вернуться в страну. Девятов назвал поступки некоторых артистов, которые начинают оскорблять страну, огромной ошибкой.

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