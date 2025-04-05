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19:39, 5 апреля 2025Забота о себе

В США начали расследование после массовой диагностики опухоли мозга у медсестер

NBC: У пяти медсестер в больнице Бостона диагностировали опухоль мозга
Кирилл Луцюк

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В США пяти медсестрам, работающим в бостонской больнице Ньютон-Уэллсли, диагностировали опухоль мозга. Об этом сообщило NBC.

Речь идет о доброкачественных образованиях, так называемой менингиоме. Всего же проблемы со здоровьем обнаружены у 11 сотрудников. Все они работали в родильном отделении на пятом этаже больницы. Однако продолжающееся расследование пока не обнаружило никаких экологических рисков, которые могли бы стать причиной этих заболеваний.

Ранее были опубликованы результаты исследования, проведенного испанскими учеными, которое показало, что быстрому распространению рака может способствовать употребление жирной пищи.

В свою очередь, российские онкологи установили, что рак распространяется не хаотично, а как единая сеть. Им удалось понять, что каждая метастаза превращается в новый очаг роста и помогает опухоли продвигаться дальше. Онкологи объяснили, что опухолевые клетки подстраиваются под анатомию и пользуются оболочками органов как «транспортными путями».

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