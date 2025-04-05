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22:21, 5 апреля 2025Мир

В США призвали Запад заключить соглашение с Россией

Макгрегор: Запад должен заключить мирное соглашение с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Запад должен заключить мирное соглашение с Россией по конфликту на Украине. С таким призывом на своей странице в соцсети X выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, страны Европы уже исчерпали свои ресурсы. «Британия вот-вот потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстает, а у немцев большие проблемы. Пора заключить мир, слишком много людей погибло!» — подчеркнул Макгрегор.

Он отметил, что в европейских государствах звучат заявления о необходимости готовиться к войне с Россией, однако ни одна из стран не предоставила доказательства того, что угроза военной конфронтации реальна.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как и усилия двух стран по завершению конфликта на Украине, разрушают западный нарратив о «российской угрозе».

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