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10:20, 5 апреля 2025Силовые структуры

Воспитательница ударила отказавшегося спать в тихий час ребенка

Воспитательница детского сада ударила ребенка, отказавшегося спать в тихий час
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ignatievs / Shutterstock / Fotodom  

В Дальнереченске Приморского края воспитательница детского сада ударила ребенка, отказавшегося спать в тихий час. Следственный комитет России начал расследовать инцидент, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В одном из Telegram-каналов Приморья опубликована информация об инциденте, в котором воспитательница, предположительно, нанесла побои ребенку в детском саду города Дальнереченска», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что начали доследственную проверку инцидента «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")».

Ранее 33-летняя женщина, работавшая психологом в детском саду, пыталась расправиться со своим двухмесячным сыном при помощи ножа.

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