Психолог российского детского сада пыталась расправиться с маленьким сыном

На Кубани психолог детского сада пыталась зарезать своего двухмесячного сына

Жительница Курганинска Краснодарского края пыталась расправиться со своим двухмесячным сыном при помощи ножа. Сейчас она задержана и доставлена к следователю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Предварительно, все произошло днем 20 марта. Женщина взяла в руки нож и несколько раз ударила им ребенка в живот. Спас малыша отец, сейчас мальчик находится в больнице.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Как уточняет Telegram-канал Kub Mash, 33-летняя женщина работает психологом в детском саду. Предварительно, у нее послеродовая депрессия. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 22 годам колонии мать за расправу над трехлетней дочерью и покушение на восьмилетнюю дочь из-за ревности к мужу.