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06:26, 5 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные продвигаются сразу на нескольких направлениях в Кондрашовке

Марочко: Бойцы ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях в Кондрашовке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные планомерно продвигаются в юго-западном и южном направлениях в Кондрашовке Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на окраинах данного населенного пункта. «Планомерно продвигаемся в юго-западном и южном направлении», — подчеркнул Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали серьезный плацдарм у Купянска. Он добавил, что плацдарм может быть расширен еще больше.

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