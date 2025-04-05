Российские военные продвигаются сразу на нескольких направлениях в Кондрашовке

Марочко: Бойцы ВС РФ продвигаются сразу на нескольких направлениях в Кондрашовке

Российские военные планомерно продвигаются в юго-западном и южном направлениях в Кондрашовке Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ находятся на окраинах данного населенного пункта. «Планомерно продвигаемся в юго-западном и южном направлении», — подчеркнул Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали серьезный плацдарм у Купянска. Он добавил, что плацдарм может быть расширен еще больше.