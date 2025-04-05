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13:20, 5 апреля 2025Россия

ВСУ за сутки нанесли 14 ударов по российской энергетической инфраструктуре

Минобороны: ВСУ за сутки 14 раз ударили по объектам энергетики России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 14 раз ударили по объектам энергетики России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, под ударом оказались объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Луганской народной республике и Херсонской области.

После некоторых из ударов последовали отключения абонентов от электроэнергии, обметили в министерстве. Это свидетельствует о невыполнении Киевом договоренностей по приостановке ударов по энергетике, добавили в Минобороны.

Ранее в Госдуме объяснили продолжающиеся удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре. По мнению депутата Алексея Чепы, таким образом украинское командование демонстрирует неготовность к переговорам. «Мне кажется, давлению, которое [президент США Дональд] Трамп оказывает на [Владимира] Зеленского, есть определенное противодействие», — заявил он.

ЖЗЛ
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