ВСУ за сутки нанесли 14 ударов по российской энергетической инфраструктуре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 14 раз ударили по объектам энергетики России. Об этом сообщило Минобороны.
По данным военного ведомства, под ударом оказались объекты в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой областях, а также в Луганской народной республике и Херсонской области.
После некоторых из ударов последовали отключения абонентов от электроэнергии, обметили в министерстве. Это свидетельствует о невыполнении Киевом договоренностей по приостановке ударов по энергетике, добавили в Минобороны.
Ранее в Госдуме объяснили продолжающиеся удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре. По мнению депутата Алексея Чепы, таким образом украинское командование демонстрирует неготовность к переговорам. «Мне кажется, давлению, которое [президент США Дональд] Трамп оказывает на [Владимира] Зеленского, есть определенное противодействие», — заявил он.