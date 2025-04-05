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07:30, 5 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали главные условия высокой пенсии

Бессараб: Для высокой пенсии нужно работать в белую и иметь большую зарплату
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Для получения высокой пенсии необходимо работать в белую и иметь большую заработную плату, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такие условия депутат назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Прежде всего, конечно, необходимо работать в реальном секторе экономики или на государственной службе. Работать обязательно в белую, без всяких неформальных схем и без зарплат в конвертах», — отметила Бессараб.

По словам депутата, любые серые схемы приводят к тому, что работодатель платит сокращенный процент страховых взносов. В таком случае работник не получает соответствующее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, добавила она.

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Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Второе, важно иметь высокую заработную плату, потому что чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы. Также важно формировать добровольные сбережения. Если есть такая возможность, то добровольные пенсионные сбережения необходимо сформировать на будущее, а государство поможет до 360 тысяч рублей с дофинансированием», — сообщила Бессараб.

Кроме того, депутат рассказала, что некоторые работодатели помогают своим сотрудникам в вопросе будущей пенсии.

«Многие привлекают работников на свои предприятия такими дополнительными социальными пакетами, как софинансирование добровольных сбережений. Вот, пожалуй, самое главные аспекты, в соответствии с которыми можно получить высокую пенсию», — заключила она.

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Ранее стало известно, что по состоянию на 1 января 2025 года в системе Социального фонда России (СФР) числятся 41 169 796 пенсионеров. Большинство из них, а именно 33 379 424 человека, получают выплаты по старости. Также в СФР раскрыли число россиян, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца, — 2 193 963 и 1 456 262 соответственно. Кроме того, 3 466 291 человек получает социальные пенсии.

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