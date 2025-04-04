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07:25, 4 апреля 2025Экономика

Число российских пенсионеров раскрыли

СФР: В 2025 году в России насчитывается более 41 млн пенсионеров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

По состоянию на 1 января 2025 года в РФ насчитывается более 41 миллиона пенсионеров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Отмечается, что всего в системе СФР числятся 41 169 796 пенсионеров. Большинство из них, а именно 33 379 424 человека, получают выплаты по старости.

Также в СФР раскрыли число россиян, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца — 2 193 963 и 1 456 262 соответственно. Кроме того, 3 466 291 человек получает социальные пенсии.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля.

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