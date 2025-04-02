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03:44, 2 апреля 2025Экономика

Раскрыты сроки начисления повышенных социальных пенсий

Депутат Бессараб: Повышенные социальные пенсии начислят с 3 по 25 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости раскрыла, что повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля.

«Социальные пенсии повышаются с 1 апреля, то есть в ближайшие выплаты уже будут включены повышенные суммы. Почта России осуществляет доставку пенсий с 3 по 25 число каждого месяца», — заявила Бессараб.

Депутат уточнила, что россияне, которые получают эту выплату на карту, могут уточнить точную дату начисления в Соцфонде, уточнила она.

С 1 апреля социальная пенсия в России повысилась на 14,75 процента. Бессараб объяснила, что социальную пенсию по старости получают те граждане, которые либо не набрали необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов или трудовой стаж, либо вообще не работали. Она добавила, что получают эту выплату граждане на пять лет позже установленного возраста.

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